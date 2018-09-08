Экономика Курс доллара в Украине: аналитики озвучили прогноз на неделю

2018-09-09 11:00 273

В Украине курс доллара с 10 по 16 сентября будет колебаться около отметки в 28,2 грн/$. Резких колебаний курса ожидать не стоит.

Об этом рассказал аналитик Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизацию курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн", - прогнозирует эксперт.

Сокращение резервов, поясняет аналитик, было вызвано несколькими факторами, среди которых интервенции Нацбанка с целью сглаживания колебаний курса и платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга. По данным НБУ, текущий объем международных резервов покрывает 2,9 месяца будущего импорта и его хватит для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.

Умеренная девальвация осенью наблюдается в Украине уже несколько лет. Больше валюты приходится тратить на импорт газа. Кроме того, начинается активный бизнес-сезон. Золото-валютные резервы НБУ на данный момент составляют $17,2 млрд. Это запас Украины, который можно тратить на поддержание курса и обслуживание внешних долгов. Теоретически, этих средств может хватить Украине как минимум на этот и большую часть следующего годов.

Однако, как отмечает аналитик Александр Паращий, если МВФ не даст деньги, может пострадать позиция Украины в международных рейтингах.