Экономика Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар в Украине к концу недели

2018-09-10 13:21 222

Украинцев на этой неделе ждет относительно стабильный курс доллара. Аналитики уверены: американская валюта может дорожать примерно на 1-2 копейки в день. В результате уже в пятницу гривня опустится до отметки 28,3-28,4 грн/$.

Эксперты разобрались, какой курс доллара ожидать украинцам до конца недели и что будет влиять на национальную валюту.

С 10 по 15 сентября особых колебаний на валютном рынке ждать не стоит, уверен банковский эксперт Владимир Мазуренко. Главная причина – настроения на рынке. Украинцы ждут девальвацию, поэтому активно покупают валюту в попытках успеть, пока не подорожал доллар.

"Повышение учетной ставки на прошлой неделе также повлияло на девальвационные настроения. Сейчас рынок под влиянием прогнозов, сезонного фактора, готовится к более высокому курсу, активнее покупает, мало продает и это создает давление на курс", - отмечает эксперт.

Такой же прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его словам, курс стабилизируется "вблизи текущих уровней". "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн", - считает аналитик.

Владимир Мазуренко считает, что в пятницу курс доллара в Украине может торговаться около 28,3-28,4 грн/$. "Подорожание будет, скорее всего, на уровне 1-2 копеек в день", - считает аналитик. Для справки, в понедельник, 10 сентября, справочный курс НБУ составил 28,26 грн/$.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также прогнозирует умеренную девальвацию. Согласно прогнозу эксперта, постепенно стоимость гривни осенью приблизится к отметке 29 грн/$. Сезонное падение национальной валюты продолжается уже несколько лет. С помощью инфографики можно увидеть, как менялся курс в течение года в 2015-м, 2016-м и 2017-м.

К слову, за последний месяц международные резервы НБУ сократились на 2,9% - до $17,2 млрд. Одна из причин – Нацбанк выходил на валютный рынок и продавал валюту из резервов. Это позволило замедлить снижение гривни. Но несмотря на сокращение резервов, в НБУ заявляют, что этой суммы хватит и на сглаживание валютных колебаний, и на обслуживание внешних долгов.

Украина накануне отопительного сезона активно импортирует энергоресурсы, поэтому спрос на доллары увеличивается. Кроме того, сокращается и объем экспортных выручек из-за снижения цен на продукцию, которая традиционно продает страна. "Негативный торговый баланс и активная закупка энергоресурсов для отопительного периода, а также неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках будут давить на гривну в начале осени. Ситуация может ухудшится, если глобальная экономика продолжит испытывать трудности от взаимных торговых ограничений со стороны США, Китая и Европы", – отмечает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Курс доллара может изменить МВФ

Позитивные новости от Международного валютного фонда могут изменить настроения на рынке и снизить темпы девальвации. Как поясняет экономист Международного центра перспективных исследований Егор Киян, размер транша – около $1 млрд – ситуацию с валютным балансом не переломит.

Однако к траншу МВФ привязаны программу поддержек ЕБРР, ЕС, Всемирного банка. Кроме того, за ходом переговоров следят международные инвесторы и кредиторы.

"Если МВФ подтвердит намерения дальнейшего сотрудничества, кредитные средства Украина может получить и от других международных партнеров. Это сдержит спекулянтов, и вернет часть продавцов на рынок", - поясняет Шевчишин.