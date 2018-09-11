Экономика Гройсман рассказал, как вырастут цены в 2019 году

2018-09-11 16:42 129

Правительство рассчитывает госбюджет на следующий год с инфляцие в 10% и дефицитом в 2,2%.

В следующем году уровень инфляции составит не более 10%. Такой прогноз сделал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", - сказал Гройсман.

По его словам, также прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2%. "Вот та рамка, которую мы должны удерживать", - сказал Гройсман.

Премьер заверил, что проект госбюджета на следующий год до 15 сентября правительство передаст на рассмотрение Верховной Рады.

Отметим, за восемь месяцев 2018 года потребительские цены в Украине выросли на 3,6%, а в годовом измерении на 11,7%.

При этом Нацбанк заявляет, что в 2020 году инфляция замедлится до 5%.