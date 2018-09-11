Спорт В УЕФА приняли решение по третьему еврокубку

2018-09-12 11:00 213

 

Президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли заявил, что УЕФА принял решение о создании третьего еврокубкового турнира.

Слова Аньелли приводит Football Italia.

"Мы ждали разрешения от УЕФА на создание третьего турнира и теперь оно получено. В нем примут участие 96 клубов. Турнир начнется в сезоне-2021/22", - сказал Аньелли.

Пока что детали нового соревнования неизвестны. Возможно, что он будет похож на Кубок обладателей Кубков, который проводился с 1960 по 1999 годы, а затем был упразднен. Напомним, что тот турнир дважды выигрывало киевское "Динамо" и в нем принимали участие только победители национальных кубковых турниров.

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