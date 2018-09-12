Экономика Стоимость газа для населения скоро вырастет - Насалик

2018-09-13 00:10 78

 

Стоимость газа для населения в скором времени вырастет, эту информацию подтвердил министр энергетики Игорь Насалик. Об этом сообщает 112.ua.

Повышение цены на газ является одним из условий МВФ для предоставления очередного транша, подчеркнул министр. При этом он не уточнил окончательную цену, отметив, что не является участником переговорного процесса.

"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - объяснил Насалик.

Ранее в Минфине сообщили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом. Как сообщалось ранее, в Украине начала работу миссия МВФ и продлится она до 19 сентября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал сообщить о результатах переговоров с представителями миссии через две недели.

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