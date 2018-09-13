Спорт Стало известно место проведения боя Усик vs Белью

2018-09-13 12:00 288

Следующий поединок нашего абсолютного чемпиона мира Александра Усика (15-0, 11 КО) против британского боксера Тони Белью (30-2-1, 20 КО) может пройти в Манчестере.

Об этом заявил Эдди Херн, промоутер британца,и, заодно со-промоутер Александра Усика. Команда нашего чемпиона подписала с Херном соглашение, чтобы гарантировать проведение поединка, передает потрал Vringe.

На это же рассчитывает и сам Эдди Херн: "Работаем. Стараемся. Подписали на прошлой неделе Усика. Он - абсолютный чемпион мира в крузервейте. До сих пор в шоке, что этот псих из Ливерпуля Тони Белью хочет с ним драться.

У Беллью были две невероятные кряду победы (в рамках хэви-вейта) над Дэвидом Хэем. Это странно, но сейчас Белью выглядит даже лучше, чем в те годы, когда он был помоложе. У него появился невероятный шанс. Он может возглавить рейтинг "паунда". Правда, для этого необходимо побить Усика. Букмекеры и эксперты считают, что шансов у Белью нет, но парень ведь тем и известен, что он всегда плевал на их мнение", - рассказывает Херн.

По словам промоутера, стороны близки, чтобы окончательно договориться о всех деталях и подписать контракт на бой: "Если всё пойдёт, как задумано, то закроем сделку на этой неделе. Максимум на следующей. Дата - 10 ноября. Место проведения, скорее всего, Манчестер. Насколько понимаю, это будет первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира на территории Британии. Представил себе на минуточку, что произойдёт, если победит андердог Белью. Думаю, несколько дней все СМИ будут писать только лишь об этом. Интернет просто взорвётся".