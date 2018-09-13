Экономика Кабмин: Газ для населения действительно подорожает

2018-09-13 13:30 243

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения.

Об этом Насалик рассказал во время общения с журналистами, при этом он не уточнил окончательную цену на газ для населения, сославшись, что не является участником переговоров.

"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Потому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", – цитирует Насалика СМИ.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Украина и МВФ нашли вариант, как избежать дефолта и резкого повышения цены газа для населения. До этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения.

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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения к экономически обоснованному уровню. Повышение, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.

Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство Украины в 2017 году приняло решение о повышении цен на газ, что позволило получить очередной транш кредита МВФ. Однако впоследствии Кабмин в одностороннем порядке отказался от выполнения этого обязательства.

В конце августа Кабмин в очередной раз отложил повышение цен на газ для населения – до 1 октября.

6 сентября Миссия МВФ начала свою работу в Киеве.