Спорт Усик: Десятого ноября я, как обычно, одержу победу

2018-09-15 00:25 186


Абсолютный чемпион в тяжелом весе выразил уверенность в своих силах перед поединком с Беллью.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дал свой комментарий после анонса официальной даты и места проведения его поединка против Тони Беллью.

“Я долго готовился к этому поединку, а сейчас рад, что мы получили точную дату и место проведения боя. Я очень жду сражения именно в Великобритании.

Мы с моей командой уже достаточно далеко зашли в подготовке к поединку. Я ожидаю длительного боя против Беллью. Тони сказал, что побьет меня, и мне нравится такой настрой.

Однако как можно победить того, кто невидим в ринге? Так что 10-го ноября я как обычно одержу победу”,- приводит слова Усика BoxingScene.

Напомним, что на кону будут все 4 чемпионских пояса Александра.

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