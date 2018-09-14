Усик: Десятого ноября я, как обычно, одержу победу

Абсолютный чемпион в тяжелом весе выразил уверенность в своих силах перед поединком с Беллью.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дал свой комментарий после анонса официальной даты и места проведения его поединка против Тони Беллью.
“Я долго готовился к этому поединку, а сейчас рад, что мы получили точную дату и место проведения боя. Я очень жду сражения именно в Великобритании.
Мы с моей командой уже достаточно далеко зашли в подготовке к поединку. Я ожидаю длительного боя против Беллью. Тони сказал, что побьет меня, и мне нравится такой настрой.
Однако как можно победить того, кто невидим в ринге? Так что 10-го ноября я как обычно одержу победу”,- приводит слова Усика BoxingScene.
Напомним, что на кону будут все 4 чемпионских пояса Александра.