Экономика Кабмин предложил установить новые размеры прожиточного минимума и "минималки" для 2019 года

2018-09-17 20:00 351

В Кабмине предложили парламенту установить с 1 января 2019 года прожиточный минимум в 1 853 гривны, а минимальную зарплату - 4 173 гривны. Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте №9000, передают Украинские новости.

Устанавливается, что с 1 января 2019 года прожиточный минимум в Украине составит 1 853 гривен, с 1 июля - 1 936 гривен, а с 1 декабря - 2 027 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2019 года прожиточный минимум - 1 626 гривен, с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен;

Детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января 2019 года - 2 027 гривен, с 1 июля - 2 118 гривен, с 1 декабря - 2 218 гривен;

Трудоспособных лиц с 1 января 2019 года - 1 921 гривна, с 1 июля - 2 007 гривен, с 1 декабря - 2 102 гривны;

Лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2019 года - 1 497 гривен, с 1 июля - 1 564 гривны, с 1 декабря - 1 638 гривен.

В проекте госбюджета-2019 предусмотрен рост минимальной заработной платы и установление ее в размере с 1 января - 4 173 гривны, в почасовом размере - 25,13 гривны.