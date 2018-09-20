Экономика Сахар начнет быстро дорожать в ближайшие дни - отменили госрегулирование

2018-09-21 21:35 147

В Украине вступил в силу закон № 2518-VIII об отмене государственного регулирования рынка сахара. Документ опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Документ признает утратившим силу закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара". Кроме того, изымается упоминание о минимальных ценах на сахарную свеклу для производства сахара квоты "А" и квоты "В".

Напомним, госрегулирование сахарного рынка в Украине действует с 1999 года. Такие меры применили, чтобы поддержать этот сектор отечественной экономики. В частности, объем производства сахара вычисляли исходя из нормы потребления на душу населения, а также утверждали минимальные цены на сахарное сырье и сахар.

Однако эти меры не оправдали себя, отметило правительство в пояснительной записке к документу - каждый год наблюдаются скачки цен, дефицит или профицит продукции.

Как сообщалось ранее, парламент принял этот закон в сентябре 2018 года 263 голосами народных депутатов.