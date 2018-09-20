Экономика В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара

2018-09-20 16:58 216

 

Заложенный в бюджете-2019 курс доллара на уровне 29,4 грн является техническим – на его основе рассчитана доходная часть госбюджета. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Расчеты бюджета осуществлены с использованием прогнозного (технического показателя) курса на конец года. В проекте отмечается, что в текущем году обменный курс гривни оставался относительно стабильным с сезонными колебаниями – 26,8 грн за доллар в среднем за январь-август 2018 года. Указанный показатель является сугубо техническим для расчета доходной части государственного бюджета на 2019 год", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что курс гривни определяет рынок. Курс зависит непосредственно от предложения валюты со стороны экспортеров и других продавцов валюты и спроса на валюту со стороны импортеров и других покупателей валюты.

"В таких условиях Национальный банк не может брать на себя обязательства обеспечить курс гривни на определенной отметке. Поэтому, чтобы предотвратить создание иллюзорных курсовых ориентиров для населения, бизнеса и других участников рынка, НБУ официально не обнародует никаких прогнозов курса гривни", – добавил глава Совета НБУ.

Напомним, проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Еще по теме

Доллар и евро сегодня снова подорожали - НБУ обновил курс основных валют

2018-09-19 13:15 420

Климкин заявил, что Россия взяла курс на фрагментацию Украины

2018-09-18 19:00 702

Украинские топ-менеджеры рассказали, каким будет курс гривны в 2019 году

2018-09-18 16:30 615

Нацбанк блокирует развитие в Украине мелкого и среднего бизнеса

2018-09-18 08:41 483

Еще новости в разделе "Экономика"

В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара

2018-09-20 16:58 216

Насколько вырастет экономика Украины через 5 лет - прогноз МВФ

2018-09-19 20:00 633

Стало известно, как НБУ будет регулировать валютный рынок в 2019-м году

2018-09-19 15:13 633

Доллар и евро сегодня снова подорожали - НБУ обновил курс основных валют

2018-09-19 13:15 420
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара 2018-09-20 16:58 216
Насколько вырастет экономика Украины через 5 лет - прогноз МВФ 2018-09-19 20:00 633
Стало известно, как НБУ будет регулировать валютный рынок в 2019-м году 2018-09-19 15:13 633
Доллар и евро сегодня снова подорожали - НБУ обновил курс основных валют 2018-09-19 13:15 420

Лента

21:00 Супрун призвала врачей перевозить пациентов вперед ногами
20:30 Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию
20:00 Рева рассказал про изменения в выдаче «пакета малыша»
19:30 МИД Венгрии: Мы ответим на высылку нашего дипломата из Украины
19:00 В Киеве ограничат работу метрополитена: названа причина
18:30 ФИФА презентовала новый рейтинг национальных сборных
18:00 Минздрав: В госцентре проходит обыск. Могут изъять сервер с реестром пациентов
16:58 В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара
16:30 Новинський, Вілкул і Шуфрич вийшли із зали під час звернення президента до ВР
15:46 Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы