Экономика В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара

2018-09-20 16:58 216

Заложенный в бюджете-2019 курс доллара на уровне 29,4 грн является техническим – на его основе рассчитана доходная часть госбюджета. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Расчеты бюджета осуществлены с использованием прогнозного (технического показателя) курса на конец года. В проекте отмечается, что в текущем году обменный курс гривни оставался относительно стабильным с сезонными колебаниями – 26,8 грн за доллар в среднем за январь-август 2018 года. Указанный показатель является сугубо техническим для расчета доходной части государственного бюджета на 2019 год", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что курс гривни определяет рынок. Курс зависит непосредственно от предложения валюты со стороны экспортеров и других продавцов валюты и спроса на валюту со стороны импортеров и других покупателей валюты.

"В таких условиях Национальный банк не может брать на себя обязательства обеспечить курс гривни на определенной отметке. Поэтому, чтобы предотвратить создание иллюзорных курсовых ориентиров для населения, бизнеса и других участников рынка, НБУ официально не обнародует никаких прогнозов курса гривни", – добавил глава Совета НБУ.

Напомним, проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.