Спорт Перед боем: Джошуа оказался значительно тяжелее Поветкина

2018-09-22 15:00 198

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Джошуа и претендент на звание из России Александр Поветкин взвесились перед боем, процедура прошла в Лондоне.

Весы под боксерами показали большую разницу. Действующий чемпион весит 111,8 кг, а россиянин оказался более чем на 10 кг легче - 100,7 кг. Кроме того Джошуа рассказал, что он "должен провести бой разумно, ведь при большом желании нокаутировать оппонента, можно нарваться на мощный удар".

Зато Поветкин заявил, что готов к любым событий в поединке, ведь он и его команда отработала различные ситуации. Добавим также, бой пройдет уже 22-го сентября на лондонском стадионе "Уэмбли".