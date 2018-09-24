Спорт Я собираюсь ударить Усика по лицу так сильно, насколько могу, - Беллью

2018-09-24 20:00 126

 

На выходных в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялась первая встреча украинца Александра Усика и британца Тони Беллью.

10 ноября боксерам предстоит встретиться на ринге в Манчестере. А в Лондоне они пришли посмотреть на поединок Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

"Я сказал ему прямо в лицо: "Я ничего не чувствую, я не боюсь тебя, у меня нет трепета перед тобой, 10 ноября я собираюсь ударить тебя по лицу так сильно, насколько могу", - сказал Беллью.

Напомним, в лондонском поединке Энтони Джошуа в седьмом раунде сначала отправил Поветкина в нокдаун, а после - в нокаут, который стал первым в карьере россиянина. После этого Джошуа может провести поединок с победителем поединка Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Если все сложится удачно, в конце 2019 года Джошуа встретится с Усиком.

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