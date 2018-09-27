Экономика Доллар пошел вверх: причины взлета котировок

2018-09-27 19:30 273

 

В четверг на валютном рынке доллар опять пошел вверх. Основная причина — появление гривны у экспортеров за счет возмещения НДС. Рост остатков на коррсчетах за два дня составил более 5 млрд гривен и вызван именно этими вливаниями. Поэтому давление на гривну выросло существенно, что немедленно отразилось на котировках.

Ход торгов:

С самого начала сессии спрос активно превышал предложение и за первый час торгов доллар вырос с 28,21/28,25 до 28,26/28,29 гривен, а ближе к 12 часам достиг уровня 28,28/28,31. Но кроме того, что по объективным причинам экспортеры не спешили расставаться с валютой, работал и спекулятивный фактор.

Ближе к обеду крупные продавцы дождались максимальных котировок — 28,32/28,35 гривен и вышли на рынок с основными продажами. После 14:00 на единичных операциях курс чуть придавили — до 28,31-28,32/28,34. Уровнем 28,31/28,34 сессия завершилась.

Главные события 27 сентября на межбанке:

1.Доллар вырос с утренних 28,21/28,25 до 28,31/28,34 гривен к концу дня;

2. НБУ не выходил на межбанк в публичном формате аукциона;

3. Справочный курс НБУ на 12 часов составлял 28,2857 гривен за доллар, а официальный на 28 сентября объявлен Нацбанком на уровне 28,298262 гривен.

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