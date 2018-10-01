Экономика Финансисты ждут рывка курса доллара из-за роста спроса со стороны иностранцев

2018-10-01 20:30 138

Сегодня доллар приподнялся на межбанке всего на 1 копейку, но завтра финансисты ждут подорожания валюты из-за роста спроса со стороны иностранцев.

Еще днем межбанк находился на уровне 28,18-28,19 грн./$, и была надежда на нем остаться. Однако к вечеру банки вышли пополнять свои позиции, закупаясь долларом впрок, и ценники приподнялись. Даже были слухи о небольших приобретениях Нацбанка — до $5 млн. по 28,19 грн./$.

"Сегодняшние торги стали стартом нового финансового месяца и квартала, что обусловило сдержанную активность участников рынка, формирующих свои задачи и стратегии. Незначительное преобладание валютного предложения, сформированного обязательными продажами, над аппетитами покупателей привело к стабильности котировок", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Очень тихо было и на наличном рынке. "Спроса на валюту практически не было - очень спокойно", - заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Минимальная стоимость доллара на продаже людям в кассах опустилась на 1 копейку — до 28,07 грн./$, ее ставили небанковские обменники. Средним диапазоном продаж для банков стал 28,20-28,30 грн./$. В нем работали Приватбанк, Universal Bank, Кредо Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, ОТП Банк, Проминвестбанк. Банки опасались опускать котировки ниже. Выкупали доллар также в широком коридоре — 27,30-28,10 грн./$.

Завтра финансисты ждут подорожания валюты, потому стараются по максимуму подстраховаться. "Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 28,24-28,30 грн./$. Повышенный спрос на валюту будет исходить от иностранцев, которые начнут привычные покупки под дивиденды. В связи с этим можем подержаться около 28,30 грн./$", -допустил Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал более широкий диапазон - 28,20-28,30 грн./$.