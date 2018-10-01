Спорт Шевченко назвал состав на ближайшие матчи сборной Украины

2018-10-01 21:00 150

 

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Италии и поединку Лиги наций с Чехией.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, вызов в национальную команду получили 23 игрока:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все— Шахтер), Никита Бурда (Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго), Игорь Пластун (Гент), Евгений Макаренко (Андерлехт).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко, Марлос (оба — Шахтар), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все— Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновський (Генк), Иван Петряк (Ференцварош).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Беседин (Динамо).

Матч против Италии украинская команда проведет 10 октября, игра против Чехии состоится 16 октября.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал список легионеров, которые вызваны на октябрьские матчи команды.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.

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