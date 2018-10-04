Экономика C 2030 года в ЕС запретят продажи авто с дизельными и бензиновыми двигателями

2018-10-05 14:46 174

Власти Дании планируют запретить с 2030 года продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, а с 2035 года - и гибридных автомобилей.

Об этом сообщил премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен, представляя законопроект в парламенте.

Одновременно глава датского правительства указал, что достичь данной цели будет сложно. На предстоящей неделе правительство в Копенгагене представит парламенту свой план в деталях.

Тем самым Дания следует примеру Великобритании и Франции, заявивших о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей.

В 2016 году власти Дании увеличили налоги на электромобили, что привело к снижению их продаж. В то же время эта страна была первопроходцем в области ветряной энергии и планирует к 2050 году полностью отказаться от использования ископаемых энергоносителей.

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