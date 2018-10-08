Политика документ Не выходивший на связь несколько дней президент Интерпола отправлен в отставку

2018-10-08 14:43 267

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Сегодня генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.

Согласно уставу ведомства, пост главы ведомства временно займет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Во время 87-й сессии генассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае, будет выбран новый президент, чьи полномочия будут действовать в течение двух лет.

Напомним, о пропаже президента Интерпола стало известно 5 октября. Его жена, которая, проживает во Франции, сообщила полиции, что в конце сентября Хунвэй отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь. Позже китайские СМИ сообщили, что главу Интерпола задержали сразу после того, как его самолет приземлился в Китае и теперь он находится под следствием.