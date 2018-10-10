Украина видео Когда и где в Украине взрывались артсклады - история катастроф на арсеналах Минобороны

2018-10-10 10:40 237

Пожары и взрывы на военных складах с боеприпасами для украинцев уже не в новинку. В прошлом году подобное ЧП происходило в Винницкой области, сейчас в Черниговской. Пока на военных складах в Ичнянской районе продолжаются взрывы, а СБУ ищет диверсантов, предлагаем вспомнить когда и какие артсклады в Украине ранее взлетали на воздух.

10 октября 2003 года в Артемовске Донецкой области на объединенных складах боеприпасов произошел пожар.

Склады в Новобогдановке Запорожской области горели трижды: 6 мая 2004 года, 23 июля 2005 года и 9 августа 2006 года. Последний раз взрыв, но уже без пожара, произошел 18 мая 2007 года во время уничтожения боеприпасов.

27 августа 2008 года в воинской части №0829 (Лозовая) загорелся склад где хранилось 95 тыс. т снарядов.

29 октября 2015 года загорелись склады в городе Сватово Луганской области.

23 марта 2017 года в Балаклее начались взрывы на арсенале боеприпасов. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца.

26 сентября 2017 года в городе Калиновка под Винницей произошел пожар на 48-м арсенале Минобороны Украины. По данным Генштаба на складах хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов, включая ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», а также артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия.

9 октября 2018 года  ЧП на складах с боеприпасами вблизи города Ичня в Черниговской области

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