Мир видео В небе над Пекином заметили странный след

2018-10-16 20:30 228

 

Вечером, 11 октября, жители Пекина, Внутренней Монголии и Шэньси наблюдали загадочные объекты в небе.

Как сообщает Daily Mail, очевидцы поделились фотографиями и видео со странным свечением, которое в 18:45 по местному времени горело, как факел (11:45 по Киеву), передает Обозреватель.

В сети ломали голову, чем могло быть вызвано столь яркое свечение. Как ни странно, самой популярной версией стал НЛО. В свою очередь, редактор военного журнала заявил, что это могло быть испытание сверхсекретного гиперзвукового самолета DF-ZF. При этом официальные лица в Китае подобную версию не подтвердили.

Кроме того, ведущий эксперт по НЛО Найджел Уотсон рассказал журналистам, что отснятый материал похож на след ракетного двигателя, аналогичный феномену, наблюдаемому после запуска ракеты SpaceX Falcon 9.

Он пояснил, что выхлопные газы ракет действительно могут выглядеть очень эффектно и заставить людей думать, что это НЛО.

 

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