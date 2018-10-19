Экономика Торговая война с США за три месяца нанесла большой урон экономике Китая

2018-10-19 18:29 111

Как показали новые данные статистического бюро КНР, по итогам третьего квартала 2018 года, рост ВВП Китая под давлением торговой войны с США замедлился до 6,5%.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2018 года составил 6,8%, во втором квартале − 6,7%, в третьем квартале − 6,5%", − говорится в докладе.

Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам 2017 года темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.