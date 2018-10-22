Экономика Международное агентство Standard & Poor's изменило кредитные рейтинги Украины

2018-10-23 09:10 267

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Прогноз - "стабильный". Одновременно был подтвержден рейтинг страны по национальной шкале uaBBB.

"Несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы Международного валютного фонда с марта 2017 года, мы ожидаем, что новая программа, объявленная МВФ, будет одобрена к концу 2018 года, - говорится в сообщении.

В агентстве считают, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов.

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Прогноз "стабильный" отражает мнение аналитиков S&P, что существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на 14 месяцев. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Негативное влияние на рейтинги может оказать ситуация, при которой проблемы с финансированием со стороны международных организаций-доноров и/или неспособность правительства страны привлечь финансирование на рынках капитала в ближайшие несколько месяцев поставят под вопрос его способность обслуживать значительный внешний госдолг в следующем году, отмечают эксперты агентства.

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Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных показателей, что позволит Нацбанку еще больше смягчить валютные ограничения, а также "если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе - на востоке страны - стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности не предвидится", говорится в сообщении.