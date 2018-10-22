Спорт Неуважение к боксу: Ломаченко прокомментировал возможный бой Мейвезера и Нурмагомедова

2018-10-22 20:30 204

 

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) дал комментарий относительно возможного поединка непобедимого американца Флойда Мейвезера против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Вы правда верите, что это будет? Вы правда верите в бой Хабиба и Флойда? Мне эта идея не нравится. Я считаю, что это неуважение ко всем боксерам. Понятно, что здесь деньги, но это же спектакль. Пусть проводят бой в UFC. Так, Флойд не боец ​​ММА, но и Хабиб тоже не боксер. Он отличный борец, но он не боксер", - сказал украинский чемпион мира.

Напомним, что Нурмагомедов через некоторый промежуток времени после победы над Макгрегором бросил вызов Мейвезеру, и американец дал согласие на бой.

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