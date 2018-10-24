Экономика Гройсман успокоил украинцев относительно отопительного сезона

2018-10-24 18:30 219

Украина вошла в отопительный сезон с достаточным уровнем накопления природного газа, отопительному сезону ничего не угрожает.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».

«В хранилищах накоплен достаточный уровень газа. Это означает, что отопительному сезону ничего не угрожает», — сказал он.

Гройсман также пообещал, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.

«Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка», — сказал премьер.