Шева - тренер: Сборная Украины начала быстро подниматься в рейтинге FIFA

Международная футбольная ассоциация (FIFA) обновила свой рейтинг национальных сборных мира.
Как указано на сайте организации, сборная Украины после ничьи с Италией в товарищеском матче и победы над Чехией в Лиге наций УЕФА продолжила подъем по рейтингу.
Команда Андрея Шевченко поднялась на две позиции и теперь занимает 27 место.
На вершине рейтинга остались бельгийцы. Франция теперь занимает второе место. На третьей позиции, как и ранее, Бразилия.
Рейтинг ФИФА:
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Напомним, сборная Украины следующие свои матчи сыграет в ноябре. 16 числа подопечные Шевченко сыграют на выезде со словаками в Лиге наций, а 20 ноября будет сыгран товарищеский матч с Турцией.