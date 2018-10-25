Спорт Шева - тренер: Сборная Украины начала быстро подниматься в рейтинге FIFA

2018-10-26 12:41 111

Международная футбольная ассоциация (FIFA) обновила свой рейтинг национальных сборных мира.

Как указано на сайте организации, сборная Украины после ничьи с Италией в товарищеском матче и победы над Чехией в Лиге наций УЕФА продолжила подъем по рейтингу.

Команда Андрея Шевченко поднялась на две позиции и теперь занимает 27 место.

На вершине рейтинга остались бельгийцы. Франция теперь занимает второе место. На третьей позиции, как и ранее, Бразилия.

Рейтинг ФИФА:

  1. Бельгия (1-2)
  2. Франция (1-2)
  3. Бразилия (3)
  4. Хорватия (4)
  5. Англия (6)
  6. Уругвай (5)
  7. Португалия (7)
  8. Швейцария (8)
  9. Испания (9)
  10. Дания (10)

...

  1. Румыния (27)
  2. Украина (29)
  3. Словакия (26)

Напомним, сборная Украины следующие свои матчи сыграет в ноябре. 16 числа подопечные Шевченко сыграют на выезде со словаками в Лиге наций, а 20 ноября будет сыгран товарищеский матч с Турцией.

 

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