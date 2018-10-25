Спорт Шева - тренер: Сборная Украины начала быстро подниматься в рейтинге FIFA

2018-10-26 12:41 111

Международная футбольная ассоциация (FIFA) обновила свой рейтинг национальных сборных мира.

Как указано на сайте организации, сборная Украины после ничьи с Италией в товарищеском матче и победы над Чехией в Лиге наций УЕФА продолжила подъем по рейтингу.

Команда Андрея Шевченко поднялась на две позиции и теперь занимает 27 место.

На вершине рейтинга остались бельгийцы. Франция теперь занимает второе место. На третьей позиции, как и ранее, Бразилия.

Рейтинг ФИФА:

Бельгия (1-2) Франция (1-2) Бразилия (3) Хорватия (4) Англия (6) Уругвай (5) Португалия (7) Швейцария (8) Испания (9) Дания (10)

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Румыния (27) Украина (29) Словакия (26)

Напомним, сборная Украины следующие свои матчи сыграет в ноябре. 16 числа подопечные Шевченко сыграют на выезде со словаками в Лиге наций, а 20 ноября будет сыгран товарищеский матч с Турцией.