Украина С 1 ноября банки переходят на новый порядок осуществления кассовых операций

2018-10-31 17:00 144

 

С 1 ноября 2018 года банки, а также частично — небанковские финучреждения и ПАО «Укрпочта», начнут приводить порядок осуществления кассовых операций согласно новой инструкции НБУ.

Это определено новой Инструкцией о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной постановлением Правления НБУ от 25 сентября 2018 года №103, которая вступает в силу с 1 ноября. Соответственно, теряет силу Инструкция, утвержденная постановлением Правления НБУ от 1 июня 2011 года №174, передает Укринформ.

До 1 декабря банки обязаны утвердить внутренние положения (инструкции) об организации работы по осуществлению кассовых операций, а до их утверждения — руководствоваться в работе соответствующими действующими положениями. Небанковские финучреждения и Укрпочта обязаны выполнять требования Инструкции №103 в части перевода наличных средств в гривне с применением Программно-технического комплекса самообслуживания (ПТКС), а также оформления кассовых документов.

Инструкцией №103 утверждены новые требования относительно определения банком во внутренних положениях (инструкциях) системы контроля за кассовыми операциями, порядка сверки денежной наличности во время ревизии ценностей, работы с ценными бумагами и ценностями, которые имеют стоимость, которые хранятся в хранилищах; информирования банком клиентов через информационные материалы, размещенные в доступном для них месте; оформления кассовых документов в случае уплаты платежей за административные услуги и по счетам условного хранения (эскроу).

Инструкция №103 регулирует следующие кассовые операции: прием через кассу банка наличности национальной и иностранной валюты от клиентов для зачисления на собственные счета и счета юридических и физических лиц или на счет банка; выдача наличных денег клиентам с их счетов через кассу банка; прием от физических и юридических лиц наличных денежных средств для перевода и выплаты получателю суммы перевода в наличные через операционную кассу банка; получение банком в Нацбанке подкрепления наличностью, сдача пригодных и не пригодных к обращению наличных денег; изъятие из обращения сомнительных банкнот (монет) и направление их на исследование в Нацбанк; обмен клиентам не пригодных к обращению и изъятых из обращения банкнот (монет) гривни на пригодные, монет на банкноты, банкнот на монеты, банкнот (монет) одних номиналов на банкноты (монеты) других номиналов; обработка наличности; принятие на инкассо банкнот иностранных государств и именных чеков.

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