Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна

После матча чемпионата Китая между "Шаньдун Лунэн" и "Шанхай Теллэйс" китайская футбольная федерация отстранила на один матч бразильского форварда "Шаньдун" Диего Тарделли.
Как сообщает Titan Sports Plus, причиной наказания бразильского футболиста стало "недостойное поведение". Перед началом матча во время того, как исполнялся китайский гимн, Тарделли не стоял смирно, а касался свое головы.
Игра завершилась победой "Шанхая", у которого дублем отметился знаменитый бразилец Халк. "Шаньдун" ответил дублем также известного Грациано Пелле. Диего Тарделли отметился желтой карточкой и был замен в концовке матча.
СПРАВКА:
Бразильскому нападающему Диего Тарделли 33 года, он играет в Китае с 2015 года. До этого играл у себя на родине, немного покатался в Европу, а также заезжал в Россию, где успел сыграть за "Анжи". Имеет на своем счету два матча за сборную Бразилии. В этом сезоне Тарделли - лучший бомбардир "Шаньдун". Он уже забил 18 голов в 25 матчах.