Спорт Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна

2018-11-02 14:45 120

После матча чемпионата Китая между "Шаньдун Лунэн" и "Шанхай Теллэйс" китайская футбольная федерация отстранила на один матч бразильского форварда "Шаньдун" Диего Тарделли.

Как сообщает Titan Sports Plus‏, причиной наказания бразильского футболиста стало "недостойное поведение". Перед началом матча во время того, как исполнялся китайский гимн, Тарделли не стоял смирно, а касался свое головы.

Игра завершилась победой "Шанхая", у которого дублем отметился знаменитый бразилец Халк. "Шаньдун" ответил дублем также известного Грациано Пелле. Диего Тарделли отметился желтой карточкой и был замен в концовке матча.

СПРАВКА:

Бразильскому нападающему Диего Тарделли 33 года, он играет в Китае с 2015 года. До этого играл у себя на родине, немного покатался в Европу, а также заезжал в Россию, где успел сыграть за "Анжи". Имеет на своем счету два матча за сборную Бразилии. В этом сезоне Тарделли - лучший бомбардир "Шаньдун". Он уже забил 18 голов в 25 матчах.

Еще по теме

фото Серьезное ДТП на Одесской трассе: под Киевом разбились украинские футболисты

2018-10-22 09:40 702

Украинцы снова призвали Порошенко изменить гимн страны

2018-09-10 19:00 4125

Футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 курили сигареты и кальян

2018-08-29 21:30 1968

фото Мегазвезды! Футболисты ровенского Вереса избили таксиста, который требовал оплату

2018-08-14 12:14 1491

Еще новости в разделе "Спорт"

Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна

2018-11-02 14:45 120

Динамо избежало сенсационного поражения в Кубке Украины

2018-10-31 18:03 609

Без Ярмоленко: Шевченко назвал список легионеров на матчи со Словакией и Турцией

2018-10-30 20:30 651

''Это заставило'': Роналду назвал причину ухода из "Реала"

2018-10-29 18:30 825
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна 2018-11-02 14:45 120
Динамо избежало сенсационного поражения в Кубке Украины 2018-10-31 18:03 609
Без Ярмоленко: Шевченко назвал список легионеров на матчи со Словакией и Турцией 2018-10-30 20:30 651
''Это заставило'': Роналду назвал причину ухода из "Реала" 2018-10-29 18:30 825

Лента

16:27 За полицейскую звезду с гербом на авто оштрафуют на сумму до 51 тысячи гривен
15:46 В Киеве снова ограничена максимальная скорость движения - 50 км/ч
15:14 В Google устроили массовую забастовку - протестуют против сексуальных домогательств
14:45 Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна
14:13 В США впервые с 2013 года убийцу казнили на электрическом стуле
КАРТА 13:42 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, прохладно, но сухо
ПОЛНЫЙ СПИСОК 13:16 На каких улицах Киева будут перекрывать движение до лета 2019 года
12:41 "Пусть другие берут на себя ответственность", - Меркель назвала причину ухода из политики
12:15 Курс валют на 2 ноября: сегодня доллар и евро снова начали быстро дорожать
11:40 Платити по-новому: Украинцы задолжали за услуги ЖКХ уже более 38 миллиардов