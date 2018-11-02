Спорт Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна

2018-11-02 14:45 120

После матча чемпионата Китая между "Шаньдун Лунэн" и "Шанхай Теллэйс" китайская футбольная федерация отстранила на один матч бразильского форварда "Шаньдун" Диего Тарделли.

Как сообщает Titan Sports Plus‏, причиной наказания бразильского футболиста стало "недостойное поведение". Перед началом матча во время того, как исполнялся китайский гимн, Тарделли не стоял смирно, а касался свое головы.

Игра завершилась победой "Шанхая", у которого дублем отметился знаменитый бразилец Халк. "Шаньдун" ответил дублем также известного Грациано Пелле. Диего Тарделли отметился желтой карточкой и был замен в концовке матча.

СПРАВКА:

Бразильскому нападающему Диего Тарделли 33 года, он играет в Китае с 2015 года. До этого играл у себя на родине, немного покатался в Европу, а также заезжал в Россию, где успел сыграть за "Анжи". Имеет на своем счету два матча за сборную Бразилии. В этом сезоне Тарделли - лучший бомбардир "Шаньдун". Он уже забил 18 голов в 25 матчах.