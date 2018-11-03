Спорт Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд

2018-11-03 10:30 174

Сегодня, 3 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Украины лидеры первенства - футболисты "Шахтера" принимают в Харькове Динамо.

По мнению букмекеров, фаворитом в нынешнем противостоянии самых титулованных клубов Украины является "Шахтер", сообщает Укринформ.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу "оранжево-черных" с коэффициентом 1,70, успех столичной команды оценивается в 4,40, ничья - в 3,50.

Главным арбитром встречи назначен 38-летний Виталий Романов из Днепра. Лайнсмены - Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков), четвертый рефери - Анатолий Абдула (Харьков).

История противостояния клубов, начиная с 1938 года, насчитывает 179 официальных поединков: 75 пять побед в активе киевлян, 51 - у донетчан, еще 53 встречи завершились вничью. Разница мячей 246:204 в пользу "Динамо".

В чемпионате независимой Украины "Динамо" и "Шахтер" с 1994 года провели 86 игр. У "Шахтера" 32 победы, у "Динамо" - 31, 23 встречи были ничейными. "Горняки" забили 109 мячей, динамовцы - 103. Но не будем забывать и о том, что "золото" национального первенства футболисты столичного клуба выигрывали 15 раз, а "Шахтер" - 11.

В текущем чемпионате УПЛ, как это было и в прошлом, притязания "Шахтера" на победу предпочтительнее - донетчане опережают киевлян на 5 очков в турнирной таблице, их состав выглядит более сбалансированным, а игра более качественной. Есть,однако, один немаловажный тренерский нюанс. Наставник "Динамо" Александр Хацкевич ни разу не проигрывал своему визави из "Шахтера" Паулу Фонсеке в чемпионате Украины - четыре победы и одна ничья.

В 3-м туре нынешего первенства киевляне летом на НСК "Олимпийский" в присутствии 46 тысяч 500 зрителей обыграли "Шахтер" со счетом 1:0. Мяч на 65-й минуте забил словенский легионер Беньямин Вербич.