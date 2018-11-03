Спорт Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд

2018-11-03 10:30 174

 

Сегодня, 3 ноября, в матче 14-го тура чемпионата Украины лидеры первенства - футболисты "Шахтера" принимают в Харькове Динамо.

По мнению букмекеров, фаворитом в нынешнем противостоянии самых титулованных клубов Украины является "Шахтер", сообщает Укринформ.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу "оранжево-черных" с коэффициентом 1,70, успех столичной команды оценивается в 4,40, ничья - в 3,50.

Главным арбитром встречи назначен 38-летний Виталий Романов из Днепра. Лайнсмены - Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков), четвертый рефери - Анатолий Абдула (Харьков).

История противостояния клубов, начиная с 1938 года, насчитывает 179 официальных поединков: 75 пять побед в активе киевлян, 51 - у донетчан, еще 53 встречи завершились вничью. Разница мячей 246:204 в пользу "Динамо".

В чемпионате независимой Украины "Динамо" и "Шахтер" с 1994 года провели 86 игр. У "Шахтера" 32 победы, у "Динамо" - 31, 23 встречи были ничейными. "Горняки" забили 109 мячей, динамовцы - 103. Но не будем забывать и о том, что "золото" национального первенства футболисты столичного клуба выигрывали 15 раз, а "Шахтер" - 11.

В текущем чемпионате УПЛ, как это было и в прошлом, притязания "Шахтера" на победу предпочтительнее - донетчане опережают киевлян на 5 очков в турнирной таблице, их состав выглядит более сбалансированным, а игра более качественной. Есть,однако, один немаловажный тренерский нюанс. Наставник "Динамо" Александр Хацкевич ни разу не проигрывал своему визави из "Шахтера" Паулу Фонсеке в чемпионате Украины - четыре победы и одна ничья.

В 3-м туре нынешего первенства киевляне летом на НСК "Олимпийский" в присутствии 46 тысяч 500 зрителей обыграли "Шахтер" со счетом 1:0. Мяч на 65-й минуте забил словенский легионер Беньямин Вербич.

Еще по теме

Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

2018-11-03 15:00 186

Сборная Украины в пятерке сильнейших команд в рамках Лиги наций

2018-09-11 12:47 1569

Украина – Словакия: на кого ставят букмекеры?

2018-09-09 14:30 3159

Таиланд дал гражданство спасенным из затопленной пещеры детям

2018-08-10 15:46 1446

Еще новости в разделе "Спорт"

Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

2018-11-03 15:00 186

Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд

2018-11-03 10:30 174

Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна

2018-11-02 14:45 495

Динамо избежало сенсационного поражения в Кубке Украины

2018-10-31 18:03 723
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций 2018-11-03 15:00 186
Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд 2018-11-03 10:30 174
Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна 2018-11-02 14:45 495
Динамо избежало сенсационного поражения в Кубке Украины 2018-10-31 18:03 723

Лента

15:00 Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
14:30 Синоптики дали прогноз погоды на выходные
14:00 Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции
13:30 В Киевской области школьница выпала из маршрутки
13:00 Хакеры раскрыли данные 257 тысяч пользователей Facebook, из них почти 50 тысяч - украинцы
12:30 Медики объяснили, чем опасна квашеная капуста
12:00 Из украинских аптек могут исчезнуть капельницы, шприцы и вата
скандал 11:30 Известного американского актера задержали за драку на парковке
11:14 Украина существенно сократила зарубежные закупки газа
10:30 Шахтер - Динамо: букмекеры оценили шансы команд