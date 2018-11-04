Экономика В Украине доллар пробьет новую отметку: появился прогноз по курсу на ноябрь

2018-11-04 15:00 129

 

В Украине в ноябре курс доллара по отношению к гривне будет колебаться в диапазоне 28–29 грн/$, а евро - 31,5–34 грн/€.

Такие цифры появились в прогнозах аналитиков. Они указали, что основными рисками для гривны является торговая война США и Китая, а также политическая нестабильность в Европе, передает Обозреватель.

"Они пока что не отразились на динамике курса гривны, хотя рост стоимости заимствований и турбулентность на фондовых рынках, а также слабые макроэкономические показатели стран торговых партнеров Украины не дают уверенности, что ситуация сохранится стабильной. Настораживают также риски сокращения денежных переводов украинцев из-за рубежа и последствия от санкций со стороны России", - пояснили эксперты.

По их мнению, стабильность гривни смогут поддержать средства от еврооблигаций и жесткая денежно-кредитная политика НБУ.

Высокий спрос на еврооблигации несколько смягчил стоимость от заимствования, но в целом займ в $2 млрд стал "подушкой безопасности" в период отсутствия кредитных средств МВФ. Новая программа Stand By в размере $3,9 млрд послужит основой для экономической стабильности в следующем году", - считают аналитики.

Они также прогнозируют снижения спроса на валюту среди населения из-за роста тарифов. Помимо того, высокие ставки по депозитам смогут удержать гривну в банковской системе.

Отмечается, что курс гривни может выйти за пределы 29 грн за доллар в случае реализации внешних рисков, которые будут сопровождаться активным вливанием гривневой ликвидности в систему.

"Ситуация на сырьевых рынках пока что складывается для украинского экспорта умеренно позитивно: рост цен на одни товары компенсирует снижение цен на другие. Тем не менее риски начала глобального кризиса формируют опасения для устойчивости цен. Ослабление экспорта будет ограничивать поступление валюты в страну, и сдерживать экономическую активность", – пояснил аналитик Андрей Шевчишин.

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