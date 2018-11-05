Экономика Стало известно, кому Украина задолжала еще два миллиарда долларов

2018-11-06 08:09 192

Минфин Украины назвал покупателей украинских еврооблигаций два миллиарда долларов (читай, одолживших эту сумму официальному Киеву под солидный процент).

Как сообщает FinClub со ссылкой на данные ведомства, большую часть выпуска объемом 750 млн долларов с доходностью 9% годовых купили инвесторы из США и Великобритании – их доли составили 46% и 41% соответственно.

Европейские инвесторы купили 12% от выпуска пятилетних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%.

10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов – всего 1%.

Пятилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов – 4%, банков – 2%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).