Спорт Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер

2018-11-07 17:30 180

Поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити (Англия) - Шахтер (Украина) начнется сегодня, 7 ноября, в 22.00 по киевскому времени в Манчестере на стадионе Этихад.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- занимает последнее, четвертое место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома), Лионом (в гостях) и поражения от Манчестер Сити (на своем поле);

- подходит к игре с трехматчевой победной серией во всех турнирах;

- по итогам 14-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с 37 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - восемь баллов);

- не сможет рассчитывать из-за травм на оборонца Ивана Ордеца и полузащитника Фернандо.

Что нужно знать про Манчестер Сити накануне матча:

- занимает первое место в группе F Лиги чемпионов с шестью очками после поражения от Лиона (дома), побед над Хоффенхаймом (в гостях) и Шахтером (на выезде);

- подходит к игре с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при девяти победах;

- по итогам 11-ти туров лидирует в английской Премьер-лиге с 29 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - два балла);

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Эльякима Мангала и основного полузащитника Кевина де Брейне.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Менди - Фернандиньо, Давид Сильва, Бернарду Силва - Марез, Агуэро, Стерлинг

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тайсон - Мораес