Спорт Назван самый дорогой футболист в мире

2018-11-08 19:00 108

Нападающий французского ФК ПСЖ Килиан Мбаппе признан самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Стоимость услуг 19-летнего футболиста равняется 216,5 млн евро.

Второе место с результатом в 197,3 млн евро стал форвард английского Тоттенхэма Харри Кейн. Третье место в рейтинге и оплату в 197 млн евро получил еще один нападающий ПСЖ Неймар.

В пятерку лидеров также вошли Мохамед Салах из “Ливерпуля“ со 173 млн евро и Филипе Коутиньо из “Барселоны“ со 171,3 млн евро.

В топ-10 списка вошли Лионель Месси (“Барселона“, 170,6 млн евро), Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити“, 164,6 млн евро), Ромелу Лукаку (“Манчестер Юнайтед“, 164,3 млн евро), Антуан Гризманн (“Атлетико“, 157,7 млн евро) и Пауло Дибала (“Ювентус“, 155,6 млн евро).

Возраст игроков и стоимость их актуальных контрактов были учтены создателями рейтинга.