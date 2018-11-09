Экономика Доллар начнет расти к началу зимы - финансисты

2018-11-10 07:00 57

Снижение курса гривни может возобновиться в конце ноября-начале декабря после краткосрочного укрепления нацвалюты, считают банкиры, опрошенные агентством Интерфакс-Украина.

"Текущий эпизод укрепления гривни связан с активизацией продаж иностранной валюты накануне уплаты бизнесом квартальных налогов (крайний срок 19 ноября). Соответственно, позитивный для гривни баланс рынка, скорее всего, будет сохраняться еще полторы недели, а в конце ноября вполне вероятен разворот рыночной ситуации на фоне активизации государственных расходов", - сказал главный аналитик Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов.

При этом он добавил, что в более долгосрочном периоде перспектива девальвации гривни сохраняется. В частности, на это отчетливо указывают активно расширяющийся дефицит текущего счета платежного баланса, который составил $4,8 млрд за последние 12 месяцев по сравнению с $2,4 млрд за 2017 год, а также устойчивое укрепление реального эффективного обменного курса гривни (РЭОК укрепился за последние два года на 15% при стабильном номинальном курсе).

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что курс гривни до конца ноября может находиться в пределах 27,95-28,10 грн/$1". "В настоящее время поддержку курсу гривни оказывают поступление валюты на рынок от экспортеров сектора АПК в связи проведением осенних полевых работ, а также покупка портфельными инвесторами гривневых ОВГЗ. Тренд на снижение курса гривни может возобновиться в декабре в связи с фиксированием портфельными инвесторами дохода по ОВГЗ, выводом дивидендов и выплатами НДС", - добавил банкир. По его оценке, к концу года курс нацвалюты будет стремиться к прогнозному показателю среднегодового курса гривни, заложенному в госбюджет-2018 - 29,3 грн/$1.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин полагает, что в краткосрочном периоде потенциал для укрепления курса гривни практически исчерпан. "Мы считаем, что гривня не сможет укрепиться ниже отметки 27,80-27,90 грн/$1. Основными факторами, которые будут оказывать давление на курс гривни, являются сверхликвидность в банковской системе, покупка валюты нерезидентами за счет средств от погашения ОВГЗ, покупка валюты импортерами энергоносителей, а также выплаты НДС", - сказал эксперт.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной также полагает, что девальвационное давление на гривню вскоре усилится. "В декабре риски девальвации гривни традиционно усилятся под влиянием нескольких факторов: закрытие бюджетного года и выплаты по возмещению НДС увеличат гривневую массу и снизят мотивацию экспортеров продавать валюту, одновременно на рынок снова выйдут импортеры топлива. При этом ожидаемое привлечение транша МВФ не сможет полностью сгладить сезонные колебания курса, учитывая необходимость аккумулировать валюту для значительных выплат по госдолгу", - сказал он.

По оценке Куринного, укрепление гривни в ноябре является ситуативным. "В этот период на валютном рынке обычно наблюдается затишье благодаря сезонной активизации экспорта, в то время как основные закупки энергоносителей приходятся на сентябрь-октябрь, в рамках подготовки к отопительному сезону ", - добавил он. По оценке мнению, активное участие Нацбанка в торгах с выкупом излишков валютного предложения при помощи различных инструментов свидетельствует о его заинтересованности в сглаживании пиков курсовых колебаний и поддержании курса на уровне, близком к 28 грн/$1.

Директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник считает, что в ближайшие дни курс гривни существенно не изменится. "В ближайшие несколько дней торги будут проходить в коридоре 27,90-28,10 грн/$1. Возможны небольшие колебания, как вчера, кода курс достиг отметки 27,97 грн/$1 на пике, но к закрытию торгов снов опустился до 27,90 грн/$1. В целом же в ближайшее время курс останется без изменений", - сказал он.