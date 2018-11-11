Спорт "Мне конец": Беллью заявил о завершении карьеры

2018-11-11 10:30 267

Британец назвал Усика лучшим из всех, с кем ему приходилось встречаться на ринге

Британский боксер Тони Беллью объявил о завершении карьеры после поражения от украинца Александра Усика. Об этом сообщает Boxingscene.

"Я старался изо всех сил, выложился полностью. Он исключительный боец и заслуживает всех аплодисментов, которые он получит, - сказал после боя Беллью. - Я проиграл лучшему, величайшему человеку, с которым мне когда-либо приходилось выступать на ринге и я просто желаю ему удачи. Он был лучше меня, я сделал все, что мог. Если сталкиваемся с человеком сильнее себя и проигрываешь ему, ты должен просто принять это. Это определенно конец для меня".

10 ноября Усик выиграл бой с Беллью, нокаутировав его в 8 раунде, и защитил пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.