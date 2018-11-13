Экономика В МВФ назвали условия развития украинской экономики

2018-11-13 21:30 318

Ключевыми факторами ускорения украинского экономического развития должны стать соблюдение фискальной политики, снижение номинальных процентных ставок и улучшение бизнес-климата.

Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает УНИАН.

«Первое, Украина должна придерживаться фискальной политики. Также для роста украинской экономики следует снизить номинальные процентные ставки», — сказал Люнгман. По его словам, высокие номинальные процентные ставки напрямую связаны с инфляцией, так как они сдерживают внутреннего инвестора, которому тяжело занимать в банках деньги под такой процент.

Вместе с тем, по словам представителя МВФ, чтобы снизить ставки, надо побороть инфляцию. «Нацбанк делает правильные шаги в этом направлении», — отметил он.

Люнгман назвал еще один важный момент для ускорения темпов роста — улучшение бизнес-климата в стране, ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине с долгосрочной перспективой инвестирования, хотят быть уверенными в честном и справедливом отношении. Он также подчеркнул, что в Украине и в дальнейшем должны реализовываться реформы судебной системы и борьба с коррупцией.