Спорт Усик отреагировал на вызов Уайта

2018-11-13 22:00 285

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе признался, что не читал новостей после боя с Тони Беллью.

Украинец Александр Усик прокомментировал вызов Диллиана Уайта, который тот ему кинул после победы над Тони Беллью.

"Не знал даже об этом, впервые слышу, что он мне бросил вызов. Ничего не читаю из новостей, потому что меня слишком много стало. Мне хочется тишины, хочу спрятаться, посидеть, помолчать, побыть дома с детьми, никуда не выходить, ходить по комнате и улыбаться", – признался Усик.

Ранее сообщалось о том, что Александр прилетел в Украину после успешного боя в Манчестере.