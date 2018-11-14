Экономика Они нам много задолжали - Нафтогаз переложил вину за срыв отопительного сезона на местные власти

2018-11-15 08:10 189

Нафтогаз отказался заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов и отсутствия договоров о их реструктуризации.

"По состоянию на сегодня 1146 теплоснабжающих предприятий покупают газ на льготных условиях у НАК "Нафтогаз Украины". Вместе с тем Нафтогаз сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах", -сообщила пресс-служба Нафтогаза

Напомним, наиболее проблемные ситуации с отоплением сейчас сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

"Производители тепла, обеспечивающие жителей упомянутых регионов теплом и горячей водой, накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с Нафтогазом менее чем за 90% использованного газа. До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, Нафтогаз не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров", - сказано в сообщении.

В компании говорят, что в большинстве случаев накопление значительной задолженности и срыв графика ее погашения являются следствием бездействия местных органов власти.

"В ситуации с Херсонской ТЭЦ, Криворожской ТЭЦ и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд государственного имущества, в управлении которого находятся данные производители тепла. Ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабинета министров Украины", - отметили в Нафтогазе.

В списке должников Кривой Рог, Пятихатки, Донецкая область, Бердянск,  Киево-Святошинский район, Фастов, Кропивницкий, Северодонецк, Первомайск, Херсон, Шепетовка и Смела.

 

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Экономика

Они нам много задолжали - Нафтогаз переложил вину за срыв отопительного сезона на местные власти 2018-11-15 08:10 189
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