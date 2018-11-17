Спорт Сборная Украины по футболу потерпела первое крупное поражение за последние пять лет

2018-11-17 10:00 153

 

Вчера, 16 ноября, сборная Украины по футболу в матче против Словакии (1:4) потерпела крупнейшее поражение с 2013 года.

Последний раз сборная уступала с разницей в три мяча 19 ноября 2013 года в стыковом матче за выход на ЧМ-2014 против Франции (0:3).

Также это поражение стало крупнейшим при главном тренере Андрее Шевченко.

При нынешнем тренере сборная максимально уступала лишь с разницей в два мяча: в матчах против Исландии (0:2) и Хорватии (0:2) во встречах группового этапа квалификации на ЧМ-2018.

Отметим, что сборная Украины пропустила четыре гола в официальном матче в четвертый раз в истории.

Первый раз в 1995 году в отборе на Евро-1996 в матче с Хорватией в гостях (0:4). Второй – в 2001 году в плей-офф отбора на ЧМ-2002 в игре с Германией на выезде (1:4). Третий – в 2006 году на ЧМ-2006 на групповом этапе во встрече с Испанией (0:4).

Напомним, сборная Украины одержала три победы в трех предыдущих матчах Лиги наций и выиграла свою группу, гарантировав себе выход в плей-офф отбора на Евро-2020, а также повышение в дивизионе в следующем розыгрыше турнира.

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