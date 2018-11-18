Мир видео В Москве умер известный певец Евгений Осин

2018-11-18 12:00 309

В субботу,17 ноября в Москве из жизни ушел легендарный российский певец Евгений Осин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Умер певец Евгений Осин. Музыкант и исполнитель скончался в своей квартире в Москве в возрасте 54 лет. Причина смерти пока не называется", - говорится в сообщении.

Причиной смерти стала болезнь. Осин не раз лечился от алкогольной зависимости.

Российская телеведущая Дана Борисова рассказывала, что ему даже могли ампутировать руку: певец её сломал, но совсем не следил, и началось заражение. Осину уже не было на что жить и он планировал продать квартиру.

Напомним, в марте текущего года Осин попал в больницу. У него выявили серьезное заболевание, которое связано из злоупотреблением алкоголя. Сообщалось, что певец прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости, однако, как говорят знакомые, он постоянно срывался. Тогда медики обнаружили у исполнителя серьезные проблемы с печенью. В мае певец Евгений Осин попал в ДТП на новом мотоцикле.