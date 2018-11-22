Спорт Фьюри признался, почему сорвал бой-реванш с Кличко

2018-11-22 22:00 219

Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что сознательно сорвал матч-реванш с украинцем Владимиром Кличко, пишет Klitschko-brothers.

По словам британского боксера, причиной всему стала депрессия. Не смотивировал его выйти на ринг даже крупный гонорар, который предлагали за бой.

"В этом поединке команда Кличко гарантировала мне много денег – свыше 10 миллионов фунтов. Получается, что я всю жизнь работал, чтобы добраться до этого уровня, а когда счастливый лотерейный билет оказался у меня в руках, я уже не хотел этого. Я знал, что не могу биться против Кличко, когда у меня нет настроения на победу. Даже если бы я вышел в ринг, я понимал, что выкладываться на полную не смогу. У меня была депрессия, я не хотел драться. Мой тренер видел, что у меня нет огня в глазах. Я просто не мог быть таким, как раньше. И если бы я вышел против Кличко, я бы оказался на полу", - поделился Фьюри.

Известно также, что британский спортсмен терял свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя.