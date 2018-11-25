Спорт Российский боксер Лебедев после победы над Уилсоном вызвал на бой Александра Усика

2018-11-25 11:30 306

В ночь на 25 ноября, российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев победил в Монако американца Майка Уилсона. Бой продлился 12 раундов и все три рефери отдали победу россиянину. Не уходя с ринга после финального гонга Денис Лебедев заявил, что готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

Об этом передает ТАСС.

"Я бы поставил себе четверочку, неплохо поработал с таким соперником. Я думаю, что сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с Усиком. Усик сильнейший, я это признаю. Согласно резолюции WBA я могу с ним биться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой", - сказал после боя Денис Лебедев.

Напомним, что наш Александр Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF), на его счету 16 побед (12 - нокаутом), ни одного поражения.

В послужном списке Лебедева 32 победы (23 - нокаутом), два поражения. Он является "чемпионом в отпуске" WBA.