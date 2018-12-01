Политика видео Грымчак накинулся на Мураева в прямом эфире, сломав стойку ногой

2018-12-01 10:30 396

Во время прямого эфира на украинском телеканале ZIK возник конфликт между лидером партии "Наши" Евгением Мураевым и заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком. В момент выступления Мураева Грымчак пытался прервать его мысль. А затем не сдержал эмоций и дал волю ногам. Он назвал Мураева "малоросом".

"Малорос, это Вы. Я - украинец" - ответил Мураев.

"К тебе подойти, падлюка?" - выкрикнул Грымчак и сорвался с места. Он быстро подошел к Мураеву и со всей силы толкнул стойку на него. Сооружение упало на лидера партии "Наши". На этом эфир закончился.