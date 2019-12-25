Политика Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля

2019-12-27 15:38 345

Высший антикорсуд до 14 февраля 2020 года продолжил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Как сообщила пресс-служба ВАКС, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.

Срок содержания под стражей продлили на 53 дня с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 грн.

Ранее сообщалось, что ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей

Напомним, 14 августа НАБУ и СБУ задержали замминистра и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере 1,1 миллиона долларов.  Грымчака подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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