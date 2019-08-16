Политика Замминистра Грымчаку уже вручили подозрение по статье "мошенничество"

2019-08-16 10:41 186

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении замминистра временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику, которых ранее задержали, сообщает пресс-служба НАБУ.

"15 августа 2019 сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощнику", - сказано в нем.

Подозрения вручены по статье о мошенничестве (ч.4 ст.190) Уголовного кодекса.

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели 1,1 млн долларов, их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды.

Ранее в НАБУ описали коррупционную схему Грымчака: замминистра и его "помощник" обвиняются по меньшей мере в двух делах по взяточничеству.