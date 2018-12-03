Экономика Эксперт объяснил, что может произойти с курсом доллара в ближайшие дни

2018-12-03 19:00 237

Курс доллара к гривне на прошлой неделе вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,5%, кроме курса продажи наличной валюты в банках, который снизился после панического скачка в самом начале прошлой недели. Этот скачок произошел после агрессии РФ в Керченском проливе и введения военного положения в 10 областях Украины, предает Сегодня.

Так, с прошлого понедельника, 26 ноября, официальный курс доллара вырос с 27,8 грн до 28,22 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,88/27,91 до 28,16/28,18 (+1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара изменились с 27,94/28,51 до 28,03/28,31 (+0,3%/-0,7%).

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн", – отметил Иосуб.