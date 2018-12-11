Экономика Американцы через суд пытаются отменить запрет на продажу iPhone в Китае

2018-12-11 12:15 144

Как сообщает телеканал CNBC,  Apple подала апелляцию на решение суда о запрете на продажу iPhone в Китае. 

Ранее китайский суд встал на сторону американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm в разбирательстве по поводу использования патентов.

"Попытка Qualcomm запретить наши продукты − это еще один отчаянный шаг со стороны компании, чьи незаконные действия расследуются регулирующими органами по всему миру", − заявили в Apple отметив, что "все модели iPhone остаются доступными для наших клиентов в Китае".

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"Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, в том числе один, который уже был признан недействительным" − указали в компании.

Apple утверждает, что указанные патенты не распространяются на последнюю операционную систему, которая устанавливается на все новые iPhone.

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