Политика документ Закон о прекращении дружбы и партнерства Украины и РФ вступит в силу 12 декабря

2018-12-11 11:14 195

Закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступит в силу завтра, 12 декабря.

Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией предполагает, что договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, договор о дружбе был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны тогда обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Вчера, 10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон № 0206 о прекращении действия договора о дружбе.

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