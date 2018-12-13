Спорт Фонсека признался что талант Фекира перечеркнул его выигрышную стратегию

2018-12-13 15:46 120

Наставник вылетевшего из Лиги чемпионов донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поблагодарил фанатов за поддержку и признал, что игра в целом была неплохая. 

"Конечно, меня очень растрогала поддержка. Людей на стадионе было очень много. Уверен, там были не только болельщики "Шахтера". Они были просто фантастическими в течение всего матча, поддерживая нашу команду. Хотим поблагодарить абсолютно всех болельщиков, которые пришли и создали фантастическую атмосферу на стадионе. Они продолжали поддерживать нас в течение всего матча. К сожалению, мы не смогли их порадовать до конца.

ЛИОН ОКАЗАЛСЯ ШАХТЕРУ НЕ ПО ЗУБАМ - ВЫЛЕТ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Наша стратегия дала свои результаты, но правда в том, что все завершилось в моменте с гениальным игроком Фекиром: это был гениальный гол. Но наша стратегия сработала, мы могли контролировать "Лион". Нам удалось забить первый гол, это было нашей целью. Но после пропущенного мяча нам пришлось больше рисковать, начали играть в два нападающих. "Лион" достаточно опытная команда, поэтому они полностью закрылись, им удалось удержать результат", - прокомментировал матч против "Лиона" Фонсека.

Напомним, "Шахтеру" для прохода в плей-офф требовалось хотябы минимально обыграть "Лион", и после гола Мораеса цель была близка. Но во втором тайме Фекир сравнял счет, что и отправило "горняков" в Лигу Европы.

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Спорт

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