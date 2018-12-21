Спорт Rafael's Fighters of the Year: Александра Усика признали лучшим боксером 2018 года

2018-12-31 09:42 204

Американский спортивный канал ESPN наградил абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика званием лучшего боксера 2018 года.

Приз Rafael's Fighters of the Year украинец получил благодаря невероятному пути в этом году. В 2018-м Усик провел три поединка. В марте в Риге украинец по очкам победил Майриса Бриедиса, у которого отобрал пояс чемпиона мира WBC.

Затем летом в Москве Усик показал высочайший уровень в бою против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Став победителем турнира, Усик стал четвертым человеком в истории, которому удалось завоевать все пояса. Ранее это удавалось Бернарду Хопкинсу, Теренсу Кроуфорду и Джермейну Тейлору.

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 Уже в статусе абсолютного чемпиона мира Александр Усик дебютировал в Англии, где нокаутировал Тони Беллью. После поединка британец был счастлив и называл Усика "великим чемпионом".

 Кроме Александра Усика на приз ESPN претендовали Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Энтони Джошуа и чемпион WBO в полусреднем весе Морис Хукер.

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Спорт

Rafael's Fighters of the Year: Александра Усика признали лучшим боксером 2018 года 2018-12-31 09:42 204
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