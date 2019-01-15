Политика документ Окончательное решение Вселенского патриархата по Русской Архиепископии в Западной Европе

2019-01-15 09:40 177

На интернет-ресурсе Итальянской митрополии обнародован документ об "окончательном решении" Константинопольского патриархата в отношении Русской Архиепископии в Западной Европе. Увы, перевода даже на английский язык пока нет.

Тем не менее, в Соцсетях уже точатся бурные дискуссии по поводу данного документа. Те, кто сумел перевести говорят, что  теперь все приходы переходят в каноническое подчинение митрополий КП в Западной Европе, в соответствии со со своим географическим положением.

Сторонники такого решения уверяют, что все чинно, исторически справедливо и канонично. А вот их оппоненты называют документ очередной демонстрацией "экклесиологии постмодерна со стороны стамбульских греков". 

 

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